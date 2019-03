SPAL, SEMPLICI: "BRAVI A SAPER SOFFRIRE"

31/03/2019

"Sapevamo di dover soffrire per prendere dei punti qui. La squadra ha disputato un buon primo tempo, dove abbiamo creato l'opportunità per andare in vantaggio e lì abbiamo costruito la nostra vittoria. Nel secondo abbiamo concesso molto campo, ci siamo abbassati, ma siamo stati bravi a limitare i loro attaccanti". E' il commento di Leonardo Semplici, allenatore della Spal, dopo l'importante vittoria in casa del Frosinone. "Il cammino è ancora lungo, ma se riusciamo a mettere in campo i nostri principi possiamo toglierci le soddisfazioni per arrivare all'obiettivo finale".