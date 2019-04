SINISTRA COMUNE: "IL PALERMO NON VADA AI NEONAZI"

28/04/2019

"La società Palermo calcio non può finire in mano ad una società controllata da un sistema finanziario legato alle forze fasciste europee. Siamo preoccupati per un scelta che ci sembra inaccettabile. Non può diventare la succursale di una holding neo-nazista: sarebbe una ferita per la storia della città, per i cittadini palermitani e per i tifosi rosanero". Lo affermano i consiglieri comunali di Sinistra Comune dopo le notizie di stampa secondo cui l'azionista di maggioranza di Arkus network, la società che dovrebbe acquistare il Palermo calcio, sarebbe Stefano Pistilli che avrebbe legami con l'estrema Destra.