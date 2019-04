SASSUOLO, DE ZERBI: "SALVEZZA DA CONQUISTARE"

06/04/2019

"Sicuro non bastano 35 punti per salvarci, dobbiamo farne ancora parecchi. Era prevedibile che la quota si sarebbe alzata rispetto agli anni scorsi". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della partita contro la Lazio. "Sarà una partita fisica, in cui vogliamo rispettare la nostra tradizione di giocare, stare attenti in difesa e avere il coraggio e la voglia di offendere. Andiamo per fare una grande partita, per cercare di far punti sapendo che la Lazio è una squadra forte", aggiunge. "La verità è che dobbiamo fare ancora diversi punti, siamo nella posizione che ci meritiamo ma non so se siamo pronti per andare oltre la Fiorentina", conclude De Zerbi.