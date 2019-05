SASSUOLO, DE ZERBI: "IL ROSSO A BOURABIA HA CONDIZIONATO LA GARA"

12/05/2019

"L'espulsione di Bourabia? Il Toro è già forte di suo, l'aver giocato 70 minuti con un uomo in meno ha condizionato tutto il resto della gara. Abbiamo fatto quello che fa una squadra in inferiorità numerica, difendendoci bassi e ripartendo, l'abbiamo fatto con ordine. Abbiamo poi sofferto, il terzo gol di Belotti è un capolavoro che non si vede tutte le domeniche". E' il commento del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi dopo la sconfitta in casa dei granata. "Andiamo via da Torino con rammarico, ancora più che la sconfitta dispiace aver buttato via una settimana di lavoro perché abbiamo giocato ad armi pari solo per 20 minuti. Vogliamo raggiungere il decimo posto. Sarebbe un risultato molto importante. A Sassuolo sto bene, penso solo a finire campionato con dignità e serietà".