SASSUOLO, DE ZERBI: "CONQUISTIAMO LA SALVEZZA"

27/04/2019

"Sarà una partita molto importante perché non abbiamo ancora la sicurezza della salvezza". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa in vista della partita di lunedì contro la Fiorentina. Parlando della formazione di Montella, De Zerbi aggiunge: "La Fiorentina è composta da giocatori forti, una piazza importante, avranno voglia di riscattare l'eliminazione da una competizione a cui puntavano in tutto e per tutto". I pericolo maggiori arrivano dall'attacco. "Chiesa è pericoloso anche se facesse il terzino, ricorda molto il padre quando gioca da seconda punta. Sono una squadra forte perché chiunque gioca in attacco hanno qualità e per valori forse meritavano qualche posizione in più in classifica", dice De Zerbi. Infine il tecnico neroverde ricorda che "Fiorentina a Sassuolo sono le squadre più giovani della Serie A e sono le prime due per numero di pareggi, non credo sia un caso. Forse è mancato qualcosa dal punto di vista mentale ad entrambe".