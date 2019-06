SAN PAOLO, LAVORI OK PER LE UNIVERSIADI

14/06/2019

Procedono spediti i lavori di rifacimento dello stadio San Paolo di Napoli, teatro dello show di apertura delle prossime Universiadi (3-14 luglio). Una corsa contro il tempo per rispettare la scadenza del 29 giugno, quando lo stadio dovra' essere consegnato con il look rifatto per ospitare lo show di Balich del 3 luglio al quale è atteso anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ieri sera sopralluogo del commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile con i tecnici. Buono il colpo d'occhio: completati i distinti (sopra e sotto) e l'anello inferiore della curva A: tutti i sediolini sono stati posizionati secondo quanto previsto dal progetto in modo da assicurare una predominanza del colore azzurro nell'anello superiore e un effetto pixellato multicolor nell'anello inferiore. Cinquantacinquemila in tutto i seggiolini nuovi da collocare. L'anello inferiore della Curva B rimarrà in buona parte sgombro per favorire le esigenze legate allo show d'apertura.