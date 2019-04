SAMPDORIA, UTILE DI 12 MILIONI DI EURO

24/04/2019

La Sampdoria chiude il bilancio ancora una volta in utile nell'era di Massimo Ferrero: al 31 dicembre 2018 supera quota 12 milioni. Un dato molto importante che evidenzia l'ottimo stato di salute della società. Le plusvalenze di mercato sono pari a 55,5 milioni grazie alle cessioni di Torreira all'Arsenal e Schick alla Roma. Le minusvalenze ammontano a 494 mila euro mentre in aumento anche i proventi derivanti dai diritti televisivi: la stima per questa stagione si aggira intorno ai 51,5 milioni contro i 45,2 dell'anno precedente. La Sampdoria ha lavorato molto anche sulle strutture tra cui il nuovo look del centro sportivo Mugnaini a Bogliasco: per il finanziamento delle opere di riqualificazione è stato sottoscritto con l'Istituto del Credito Sportivo un contratto di mutuo ipotecario di 4,6 mln di euro con ammortamento pattuito in 20 anni.