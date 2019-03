SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "L'EUROPA? SIAMO LI', GIOCHIAMOCELA"

16/03/2019

"La squadra mi ha soddisfatto molto, tante le note positive. La prestazione non doveva essere sporcata dal terzo gol subito. Stiamo lavorando sulla crescita mentale e non bisognava dare la possibilità al Sassuolo di riaprire la partita". Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo commenta così la vittoria sul Sassuolo. "La gara è stata giocata bene, con personalità e qualità. Quagliarella consolida la leadership in testa alla classifica cannonieri e non è poca cosa. Dovevamo riscattare la sconfitta di domenica scorsa e stare lì nel gruppone di squadre che ci precedono. La nostra è una squadra che produce e vende giocatori. L'Europa non era un nostro obiettivo, ma se siamo lì dobbiamo avere l'ambizione di giocarcela. Il salto di qualità lo fai con il lavoro e con la continuità".