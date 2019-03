SAMPDORIA, FERRERO ATTACCA GASPERINI: "NON SI ALZANO LE MANI, HAI SBAGLIATO"

11/03/2019

"Mi dispiace che un allenatore come Gasperini possa aver avuto una reazione così, anche a livello verbale. Non è un atteggiamento sportivo perciò dico con fermezza che noi non possiamo andare avanti in questa maniera". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero in un'intervista a Samp TV ha parlato della manata del tecnico dell'Atalanta nei confronti del segretario generale blucerchiato Massimo Ienca dopo che era stato espulso. "L'Atalanta è una grande squadra, ha vinto la partita, Gasperini è stato espulso da un signor arbitro: doveva ringraziare e uscire dal campo, non mettersi a discutere e alzare le mani contro un dirigente della Sampdoria. Gasperini, hai sbagliato".