ROMA, ZANIOLO È RIENTRATO IN ANTICIPO

18/07/2019

Al centro di numerosi rumors di mercato, il centrocampista Nicolò Zaniolo è rientrato in anticipo dalle vacanze per iniziare la stagione nelle file della Roma. Reduce dall'Europeo U21, con tanto di punizione con Moise Kean per un ritardo ad una riunione, Zaniolo questa mattina si è presentato a Villa Stuart per le visite mediche di inizio stagione prima di mettersi a disposizione del nuovo allenatore Paulo Fonseca. Roma che questa mattina ha svolto una seduta di allenamento a Trigoria, mentre nel pomeriggio giocherà una partita amichevole contro i dilettanti del Pro Calcio Tor Sapienza a Trigoria.