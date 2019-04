ROMA, SANTON FUORI ALMENO UN MESE

05/04/2019

Diego Perotti è stato sottoposto agli esami strumentali dopo essere uscito malconcio dalla sfida contro la Fiorentina. Come riporta Roma Tv, il ‘Monito’ non ha alcuna lesione, dunque può tornare a disposizione già sabato 13 aprile contro l’Udinese. Brutte notizie invece per Davide Santon: come riferito da Roma TV, anche il terzino si è sottoposto agli esami strumentali e dovrà stare fuori per 4-5 settimane a causa di una lesione miotendinea al bicipite femorale della coscia sinistra.