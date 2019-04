ROMA: RISONANZA NEGATIVA PER MANOLAS, RECUPERABILE PER IL CAGLIARI

22/04/2019

Buone notizie per la Roma e per Ranieri: ha dato esito negativo la risonanza magnetica alla coscia destra cui è stato sottoposto Kostas Manolas. Il difensore greco, che ha saltato la sfida di domenica sera a San Siro contro l'Inter, è recuperabile per la gara di sabato alle 18 all'Olimpivo contro il Cagliari.