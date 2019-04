ROMA, REALE L'INTERESSE DEL QATAR

11/04/2019

L'interesse del fondo del Qatar per far diventare la Roma in un grande club come il PSG è reale. Lo riferisce il quotidiano francese l'Equipe, secondo cui il club giallorosso è stato scelto dal paese mediorientale per espandere anche in Italia la sua strategia sportiva a livello europeo. Nonostante il presidente James Pallotta nei giorni scorsi abbia smentito le voci di offerte provenienti dal Qatar, l'Equipe sostiene che un fondo di investimenti diverso da quello del PSG sta pensando alla Roma in quanto una grande capitale europea con molta influenza culturale e turistica. Il quotidiano transalpino spiega, infine, che il fondo qatariota avrebbe puntato la Roma e non la Lazio in quanto sarebbe un club piu' controverso.