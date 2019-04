ROMA, KLUIVERT: "NESSUN RIMPIANTO AJAX, VINCERÒ QUI"

17/04/2019

Rimpianti per aver lasciato l'Ajax? La gente potrebbe pensarlo, ma non è così". E' quanto assicura Justin Kluivert, il giovane attaccante olandese che la Roma ha preso in estate dai Lancieri che stanno meravigliando l'Europa con le loro imprese in Champions League, l'ultima ieri con il successo sulla Juventus. "Sono molto felice loro, auguro a tutti il meglio", ha spiegato il figlio d'arte in un'intervista al quotidiano 'Algemeen Dagblad'. "È meraviglioso che l'Ajax stia emergendo in Europa. E' naturale pensare a volte che potresti esserci stato anche tu. Ma anche la Roma ha quasi raggiunto i quarti, ma siamo usciti contro il Porto. Ho preso una strada e non ho rimpianti". Sugli obiettivi della sua esperienza in giallorosso Kluivert ha aggiunto: "Avrò successo alla Roma, sono sicuro. La mia prima stagione non sta andando male. Ma voglio di più, è chiaro. Sono fiducioso, perché mi sento davvero forte".