ROMA, FAZIO: "DE ROSSI CI MANCHERA'"

18/05/2019

Dopo il pari col Sassuolo, Fazio ha parlato non solo del match, ma anche dell'addio alla Roma di De Rossi. "Al di là di quello che è successo volevamo vincere, nel secondo tempo abbiamo creato tanto e abbiamo sbagliato molto - ha spiegato -. Peccato, era importante prendere i tre punti. Ora dobbiamo sperare nei risultati di domani e nell'ultima gara". Poi sul capitano: "Daniele è un grandissimo giocatore, mi ha accolto benissimo e mi ha scritto un messaggio prima ancora che arrivassi a Roma. È un grandissimo capitano e ci mancherà, è un leader. Gli auguro il meglio per quello che verrà adesso per lui".