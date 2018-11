ROMA, EL SHAARAWY: "NIENTE NAZIONALE? DISPIACE, MA..."

11/11/2018

"Ovviamente dispiace non essere stato chiamato, io che ne ho sempre fatto parte. E' una maglia a cui tengo tantissimo". Nel giorno della doppietta alla Sampdoria l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy commenta la mancata convocazione in Nazionale. "Penso che debba parlare il campo. Per un attaccante, per essere chiamati, servono prestazioni, gol e io oggi, credo di averlo fatto. Sono contento di questa partita e non dico niente", ha aggiunto a Sky.