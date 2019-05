ROMA, DZEKO: "DOBBIAMO CREDERE ALLA CHAMPIONS"

09/05/2019

Edin Dzeko crede ancora che la Roma possa andare in Champions League. "Dobbiamo crederci, se non ci crediamo noi è dura. Dobbiamo provare a fare 9 punti altrimenti non ci sono speranze. Nel calcio può succede tutto, lo abbiamo visto ancora una volta con quello che ha fatto il Liverpool in Champions. Nel calcio non si deve mai dire: non può succedere", ha detto l'attaccante bosniaco. Sulla sua stagione: "Non sono contento. Doveva andare meglio sia per me che per la squadra. Purtroppo non si può cambiare il passato". Dzeko è alla quarta stagione in giallororosso: con 86 gol è all'ottavo posto nella classifica marcatori della storia giallorossa. "Sì, però non ho vinto niente. È un po' strano quando fai la storia e non vinci. Avremmo dovuto fare meglio e in quattro anni vincere qualcosa. Quest'anno avremmo dovuto fare di più in Coppa Italia - dice - visto che la Juve è stata più forte in campionato. Non ci siamo riusciti e io sono il primo ad essere deluso".