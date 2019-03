ROMA, DE ROSSI VERSO IL RIENTRO

28/03/2019

Col rigore segnato al Porto aveva lasciato la Roma in piena corsa per i quarti di finale di Champions League, la ritrova adesso in piena emergenza e alla ricerca di punti col Napoli per non perdere ancor più contatto dal quarto posto che vale il ritorno nell'Europa che conta. Daniele De Rossi è prossimo al rientro ed è pronto da capitano a dare una mano a Claudio Ranieri, chiamato in panchina al posto di Di Francesco per salvare la stagione. Il regista giallorosso ormai si è messo alle spalle l'infortunio al polpaccio accusato in Champions allo stadio Do Dragao, sta seguendo a Trigoria il protocollo di recupero senza intoppi tanto che la convocazione per la sfida di domenica all'Olimpico sembra alla portata. La riserva sarà sciolta sabato da Ranieri dopo la rifinitura e fino a quel momento i progressi del centrocampista saranno monitorati attentamente.