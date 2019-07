RIZZOLI: "LA TECNOLOGIA NON ARBITRA"

06/07/2019

"Chi arbitra bene non ha bisogno della tecnologia. La tecnologia ci aiuta a riparare un errore evidente, ma non arbitra. Un ottimo Var è quello che riesce a fare un buon lavoro perché l'arbitro è bravo in campo. La tecnologia sarà quella che riparerà ad errori chiari". Lo ha detto il designatore di Can A, Nicola Rizzoli, in occasione della presentazione degli organi tecnici dell'Aia. "La tecnologia è una questione di giustizia nel calcio, ripara gli errori - ha affermato il presidente dell'Aia Marcello Nicchi - ma a noi interessa formare l'arbitro in campo fin dai dilettanti, senza tecnologia. Poi la tecnologia è come se fosse il portiere come ultimo uomo".