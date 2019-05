PSG: NEYMAR FERMATO TRE GIORNATE PER MANATA AL TIFOSO

10/05/2019

Periodo da dimenticare per Neymar, che è stato squalificato per tre giornate (più due con la sospensiva), per aver colpito un tifoso che lo aveva provocato pochi istanti prima della cerimonia di premiazione al termine della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes. Lo ha annunciato la Federcalcio francese. La sanzione ha effetto "da lunedì 13 maggio". Il brasiliano, pertanto, tornerà a disposizione per la partita ad Angers di sabato valida la 36ª giornata della Ligue 1.