PSG, BUONE NOTIZIE PER NEYMAR

24/01/2019

La lesione di Neymar al piede destro non è così grave come si poteva inizialmente pensare. I primi esami sostenuti dal calciatore del Psg hanno rivelato che la vite collocata nel metatarso non è stata colpita, ma sarà necessario aspettare 10 giorni perché il gonfiore diminuisca e Neymar possa essere sottoposto ad esami più approfonditi. La sua presenza nell'andata degli ottavi di Champions contro il Manchester United il 12 febbraio resta in dubbio.