PSG, 39ESIMO TITOLO IN CARRIERA PER DANI ALVES

21/04/2019

Un altro titolo in bacheca, un'altra medaglia da mettersi al collo. Dani Alves è sempre più l'uomo dei record per quanto riguarda i trofei vinti. La Ligue 1 conquistata con il Psg dopo il pareggio del Lille nella 33esima giornata è il suo titolo numero 39. Il terzino brasilano è un record-man da questo punto vista. Era già il calciatore più titolato tra quelli ancora in attività, ma grazie al successo nel campionato francese il quasi 36enne (li compirà a maggio) ha incrementato ancora di più il suo bilancio. Dani Alves ha vinto la maggior parte dei suoi trofei con la maglia del Barcellona: ben 23 sui 39 totali, tra il 2008 e il 2016. Questo è il sesto trofeo vinto con il Psg, dopo due Supercoppe di Francia, un altro campionato vinto l'anno scorso e le due coppe nazionali, Coupe de France e Coupe de la Ligue. Il brasiliano ha anche vinto tre trofei con la sua nazionale, due Confederations Cup e una Copa America, e due trofei in Italia con la maglia della Juventus, nella stagione 2016/17.