PROBLEMI CARDIACI PER BURDISSO JR

17/07/2019

Brutta tegola per Guillermo Burdisso, il fratello minore di Nicolas, anche lui ex giocatore della Roma (entrambi furono in giallorosso nel 2010/11). Il difensore è stato fermato dopo le visite mediche di rito alle quali è stato sottoposto prima del trasferimento al San Lorenzo. Al giocatore, proveniente dall'Independiente di Avellaneda, secondo quando pubblica Olé, è stato riscontrato un problema cardiaco: i medici lo hanno fermato per 90 giorni. "E' un momento molto difficile per me - le parole del giocatore - non ero certo preparato a una notizia del genere: nessuno lo è. Adesso, però, devo concentrarmi sulla mia salute. Lotterò per giocare al calcio, è quello che so fare e che amo fare più di ogni altra cosa".