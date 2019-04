PREMIER LEAGUE: POKER LEICESTER, OK BURNLEY E CRYSTAL PALACE

06/04/2019

Successo importante in ottica salvezza per il Burnley, che passa 3-1 in casa del Bournemouth nella gara valida per la 33/a giornata di Premier League. I padroni di casa passano in vantaggio al 4' per l'autorete di Barnes ma poi subiscono la reazione degli ospiti, che ribaltano la partita nel giro di due minuti con i gol di Wood e Westwood, al 18' e al 20', prima del tris nella ripresa all'11' dello stesso Barnes. Colpo esterno anche del Leicester, che travolge 4-1 il gia' retrocesso Huddersfield infilando la quarta vittoria di fila in campionato che vale il settimo posto, a 47 punti, in coabitazione con il Wolverhampton. Doppietta per Vardy, a segno anche Tielemans e Maddison. Di Mooy su rigore la rete del momentaneo 1-2. Infine, successo in trasferta anche per il Crystal Palace contro il Newcastle: decisiva la rete su rigore di Milivojevic a dieci minuti dalla fine.