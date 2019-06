PLAYOUT B, AIC: "SITUAZIONE NON NORMALE"

04/06/2019

"Non è normale". Così in una nota l'Assocalciatori in merito al playout di serie B tra Salernitana e Venezia in programma domani. L'Aic "plaude il senso di responsabilità dei calciatori delle due squadre che, loro malgrado, saranno in campo per disputare uno spareggio che, dal punto di vista sportivo, è 'ingiocabile'", e sottolinea che " la situazione venutasi a creare in seguito ai vari provvedimenti della Lega B e della giustizia sportiva abbiano compromesso la regolare disputa di una partita così importante".