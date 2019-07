PIQUÉ NEI GUAI: 2,1 MILIONI DI EURO AL FISCO

10/07/2019

Gerard Piqué deve all'ufficio delle imposte spagnolo 2,1 milioni di euro, tra arretrati e multe. Lo ha ribadito il tribunale nazionale spagnolo, confermando una precedente decisione. Il difensore del Barcellona deve saldare le tasse su quanto dovuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 relativamente ai redditi percepiti dai diritti di immagine. Piqué aveva aveva impugnato una prima decisione emessa nel 2016. Anche la moglie di Piqué, la cantante colombiano Shakira, è indagata per presunta evasione fiscale in Spagna.