PINAMONTI: "IL GIOCO DI ANDREAZZOLI MI AIUTA"

15/07/2019

Andrea Pinamonti ha segnato tre gol al suo debutto con la maglia del Genoa, nell'amichevole contro lo Stubai: "La pressione è uno stimolo a dare il meglio, voglio migliorare il bottino dello scorso anno (5 reti in campionato, n.d.r.). Il gol per un attaccante è quasi tutto. Puntiamo a un campionato che regali soddisfazioni. L’’impronta del mister è chiara. Il tipo di gioco che richiede agevola di solito gli attaccanti. Non c’è bisogno di fare tanti discorsi. L’obiettivo di partenza è recuperare la fiducia dell’ambiente".