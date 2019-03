PESCARA, STAGIONE FINITA PER MELEGONI: ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO

27/03/2019

Brutte notizie per Filippo Melegoni, infortunatosi lunedì con la Nazionale Under 20 nel corso del match con la Svizzera. Il centrocampista del Pescara - dove è in prestito dall'Atalanta - ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio: sarà necessario l'intervento chirurgico e la sua stagione è dunque finita.