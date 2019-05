PESCARA, PILLON: "A VERONA SENZA CALCOLI"

20/05/2019

Anticipata a questo pomeriggio la conferenza stampa del tecnico del Pescara, Giuseppe Pillon, che ha presentato la sfida di andata della semifinale playoff in casa del Verona, in programma mercoledì al "Bentegodi". L'allenatore di Preganziol (Treviso) cercherà proprio nel Veneto un risultato positivo, per poi giocarsi nella gara di ritorno il 26 maggio, il passaggio alla finale: "Non dobbiamo fare calcoli. Ce la giocheremo con intelligenza ma con coraggio. Non siamo portati a mantenere un risultato. Dobbiamo cercare di far gol. Conterà l'esperienza, la qualita', ma anche e soprattutto la testa. Sappiamo che e' una sfida che si gioca sui 180'. Abbiamo fatto tanti sacrifici e proveremo ad arrivare fino alla fine". Sull'avversario, Pillon ha aggiunto: "Il Verona è una squadra forte e con Aglietti fa un po' meno possesso palla ma piu' profondità e verticalizzazioni. Dovremo essere bravi a non farli giocare soprattutto a centrocampo. Ma quella veneta è una squadra esperta e composta da giocatori di valore in tutti i reparti. Non so che partita uscirà fuori. Credo però che sarà un match che potrebbe giocarsi a sprazzi". I biancazzurri che partiranno domani mattina per il Veneto, e poi effettueranno la rifinitura nel Veronese, saranno praticamente al gran completo. Recuperati Brugman, Campagnaro e Del Grosso. Diversi però i dubbi di formazione che Pillon scioglierà solo alla vigilia.