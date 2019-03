PARMA, D'AVERSA: "PENSIAMO A FARE RISULTATO"

16/03/2019

"L'obiettivo è quello di fare risultato. Dovremmo essere consapevoli che di fronte avremo squadra forte in ogni reparto, che sfrutta le individualità di alcuni suoi giocatori; ma dovremo essere anche consapevoli del fatto che andando in campo in maniera determinata e compatta si può uscire con risultato positivo". Così il tecnico del Parma D'Aversa alla vigilia della sfida contro la Lazio. "Questi ragazzi hanno spesso dimostrato di fare cose importanti anche nelle difficoltà - ha aggiunto - Le 100 panchine con il Parma? Fa piacere, si sta lavorando da un po' di tempo, sono state presenze veloci dal mio punto di vista, ma mi interessa di più l'obiettivo di squadra, pensiamo a fare risultato domani".