PARMA, D'AVERSA: "GRAZIE AI RAGAZZI, FELICE PER LA SALVEZZA"

19/05/2019

"Oggi ero talmente stanco che non sono riuscito nemmeno a esultare, dopo un anno lungo e travagliato ringrazio la squadra perché solo un gruppo così poteva raggiungere la salvezza fra tutte le difficoltà che abbiamo avuto". Così il tecnico del Parma Roberto D'Aversa dopo la vittoria contro la Fiorentina e la salvezza conquistata. "Si vive di emozioni, per me è importante consegnare la salvezza a una città e a un club importante. Mi sentivo una responsabilità enorme e mi sarebbe dispiaciuto non portare la barca in porto. I ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine per raggiungere questo obiettivo davanti al nostro pubblico".