PARMA, D'AVERSA: "COL MILAN RIPETERE LA GARA DELL'ANDATA"

19/04/2019

"Contro la Lazio il Milan ha iniziato con il 4-3-3, passando poi 3-4-2-1, dipende dai momenti della partita, credo verrà qui a giocare con il primo modulo; noi dobbiamo ragionare sull'andata dove abbiamo fatto una gara importante, abbiamo avuto altre occasioni oltre alla rete del vantaggio. Veniamo da due risultati positivi, stiamo ritrovando lo spirito battagliero di chi vuole salvarsi, voglio una gara determinata da parte dei ragazzi ma anche propositiva: nel calcio non c'è nulla di scontato". Queste le parole del tecnico del Parma Roberto D'Aversa, alla vigilia della sfida di domani contro il Milan al Tardini alle 12.30. "Pensiamo una gara alla volta senza fare calcoli, lo dico anche per esperienze passate. Dobbiamo andare in campo domani dando il massimo, non con il pensiero di fare un solo punticino: quando giochiamo dando il massimo abbiamo raggiunto piu' di una volta risultati impensabili", ha dichiarato in conferenza stampa. "Rivedendo l'andata il nervoso ti viene ancora, dopo una prestazione del genere non abbiamo fatto punti, non commentiamo gli arbitri; mancano poche gare e ci auguriamo che di episodi ed errori non ce ne siamo più. Domani giochiamo contro una squadra piu' forte sulla carta ma se li affronti in un certo modo nulla è impossibile, anche se ci sono delle assenze e anche se loro lottano per la Champions", ha aggiunto. Sulla formazione ancora qualche dubbio da sciogliere. "Gervinho ha lavorato tutta la settimana con la squadra, anche Bruno Alves si e' aggregato dunque rientra tra i convocati. Le scelte finali le faro' domani, sara' importante come interpretiamo la gara contro una squadra sulla carta piu' forte che cerca la qualificazione in Champions, ma deve prevalere la nostra motivazione verso il nostro obiettivo rappresentato dalla salvezza: quando si affrontano queste gare con questo pubblico numeroso dare il 100% puo' non bastare, mi auguro che i ragazzi vadano oltre", ha sottolineato D'Aversa. "Il tutto esaurito al Tardini? Sarà importante che il pubblico ci sostenga come ha sempre fatto, i ragazzi della curva non ci hanno mai fatto mancare spinta così come è importante la spinta di tutto il pubblico. Noi per primi dobbiamo trascinare il pubblico, il loro apporto sara' molto importante per la compattezza d'ambiente: non è un caso che ad esempio contro il Torino abbiamo fatto bene nonostante la formazione rimaneggiata, così come abbiamo fatto bene nella vittoria casalinga contro il Genoa", ha continuato il tecnico gialloblù. Altra valutazione dal punto di vista tattico del match che D'Aversa si attende domani: "Il Milan si difende con un 4-5-1 con le linee molto strette e sono bravi nelle ripartenze con giocatori di gamba come Calhanoglu e Suso. Difficilmente ti concedono le vie centrali, noi dobbiamo fare la nostra partita ragionando su loro pregi e difetti. Si deve migliorare gestione della palla, non dobbiamo fossilizzarci solo sugli attaccanti: quando si fa la fase difensiva loro sono molto bravi a dare una mano, ma quando si fa quella offensiva c'è bisogno di tutti e non solo di loro per migliorare l'aspetto della gestione del pallone".