PARMA, D'AVERSA: "BUONA PRESTAZIONE"

28/04/2019

"Pur non facendo benissimo nel primo tempo abbiamo concesso poco, poi abbiamo preso in mano la partita e trovato il gol. Nel secondo invece di continuare abbiamo concesso campo al Chievo, loro hanno vinto più contrasti e nonostante l'occasione di Gervinho dobbiamo ringraziare Sepe per aver salvato il risultato". Così Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, commenta il pareggio in casa del Chievo. Sui fischi dei tifosi: "Ci hanno dato sempre una grande spunta, sempre dimostrato attaccamento e credo che negli ultimi anni abbiamo regalato delle soddisfazioni. Bisogna essere soddisfatti di quello che stiamo facendo con tutte le difficoltà del caso. Nessuna partita è semplice, ance contro una squadra già retrocessa perché nessuno ti regala nulla", aggiunge.