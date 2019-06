PALERMO, TUTTOLOMONDO: "NOI VITTIME DI UNA TRUFFA"

27/06/2019

"Lo dico a tutti, alla città alle istituzioni, alla FIGC e alla Covisoc: qui si sta facendo un processo di piazza laddove noi non abbiamo potuto avere diritto di replica. Qui sembra un funerale anticipato ma il morto non c'è, e non ci sarà. - continua Tuttolomondo come riporta Tuttopalermo.net - La sera del 24 noi abbiamo subito un illecito di rilevanza penale che ha impedito di completare unicamente l'invio della fideiussione assicurativa. Il Palermo Calcio ha completato l'invio di tutti i documenti, la sera del 24 eravamo tutti presenti ed eravamo presenti di fronte la verità, possiamo confermare che il Palermo in tempo utile ha inviato tutta la documentazione completa, e non è stato consentito l'invio della fideiussione per un evento delittuoso. Non decade nessun titolo sportivo del Palermo, fin quando ci sono io sarà una battaglia fino alla fine, come lo è stato nei primi 40 giorni trascorsi nelle aule di giustizia. Non chiediamo sconti, chiediamo rispetto per il nostro lavoro e per le persone serie che siamo Bonifici bancari? I soldi a garanzia dei pagamenti ci sono. Evidentemente in quella vicenda un minimo di nostra autotutela c'è stata. Pronti ad adempiere ai nostri impegni".