NAZIONALE, MANCINI: "EURO 2020, VOGLIAMO ARRIVARE IN FONDO"

01/04/2019

"Il primo appuntamento è quello dell'Europeo che sarà importante. Bisogna qualificarsi e poi vedere quello che accadrà. Penso che l'Italia debba presentarsi all'Europeo per cercare di arrivare in fondo". Lo ha detto il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport proiettandosi su Euro 2020. "È una squadra giovane, i giovani fanno piacere ai tifosi. Stiamo migliorando, fa piacere questo entusiasmo attorno alla Nazionale. Era quello che volevamo, speriamo anche di aumentarlo", ha aggiunto l'ex tecnico dell'Inter. "Quagliarella all'Europeo? In questo momento è il capocannoniere e sta facendo benissimo, è in Nazionale perché se lo merita al di là dell'età".