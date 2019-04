NAZIONALE DONNE, ITALIA ANCORA IMBATTUTA

09/04/2019

A due mesi esatti dall'inizio della sua avventura nel Mondiale francese, la Nazionale Femminile batte 2-1 in rimonta l'Irlanda, conquista il sesto successo dall'inizio dell'anno e mantiene l'imbattibilità nei novanta minuti in questo 2019, dato che l'unica sconfitta nella finale della Cyprus Cup con la Corea del Nord è arrivata ai calci di rigore. Allo stadio 'Città del Tricolore' di Reggio Emilia, alla presenza dei vertici federali, dal presidente Gabriele Gravina al Dg Marco Brunelli e sotto gli occhi del Ct Roberto Mancini e del tecnico dell'Under 21 Luigi Di Biagio, l'Italia va sotto nei primi minuti, trova il pareggio a fine primo tempo con un gran gol di Barbara Bonansea e nella ripresa, complice l'ingresso in campo di una vivacissima Valentina Bergamaschi, si aggiudica il match con un colpo di testa vincente di Daniela Sabatino.