NAPOLI, ZIELINSKI: "MALE NELLA RIPRESA"

14/03/2019

Dopo la sconfitta indolore nel match contro il Salisburgo, ha parlato Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: "La cosa importante era passare il turno, ma dovevamo gestire meglio la partita. Il secondo tempo è stato brutto da parte nostra". "Il mister ci ha detto di non fare calcoli -ha aggiunto - purtroppo nella ripresa eravamo psicologicamente strani, non lo so. Siamo usciti carichi, ma non abbiamo giocato il nostro calcio. Non possiamo giocare così".