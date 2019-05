MOURINHO: "AJAX, PER VINCERE A VOLTE DEVI CAMBIARE"

09/05/2019

Il commento di Josè Mourinho dopo la vittoria del Tottenham sull'Ajax in Champions League: "Il calcio è una battaglia, per vincerla a volte devi andare contro la tua filosofia. Gli olandesi nella ripresa hanno giocato come se stessero affrontando il Vitesse. Gli inglesi, invece, hanno cambiato il loro modo di giocare".