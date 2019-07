MONDIALI DONNE, USA: RAPINOE VERSO IL RECUPERO PER LA FINALE

03/07/2019

Assente per infortunio nella semifinale contro l'Inghilterra, Megan Rapinoe dovrebbe essere regolarmente in campo con gli Usa nella finale della Coppa del Mondo femminile in programma domenica. Parlando dopo il successo sulle inglesi, il ct statunitense Jill Ellis ha spiegato che la decisione di lasciare la 33enne Rapinoe in panchina e' stata presa per pura precauzione. "E' solo un piccolo problema al bicipite femorale, oggi non era davvero in grado di andare oggi ma mi aspetto che sia in forma per la finale e pronta a giocare", ha detto la ct americana.