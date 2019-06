MONDIALI DONNE, COLLINA: "NESSUN FAVORE ALLE SQUADRE EUROPEE"

26/06/2019

Le polemiche arbitrali arrivano anche nel calcio femminile, con diverse squadre che si sono lamentate delle direzioni di gara e del VAR ai Mondiali di Francia. Tutte le squadre "meritano la nostra massima attenzione" e nessuna è stata svantaggiata, ha replicato il responsabile arbitri della FIFA Pierluigi Collina, respingendo le accuse di favori alle squadre europee dopo il discusso gol convalidato all'Inghilterra contro il Camerun. È una coincidenza che "ci siano solo squadre africane, sudamericane o asiatiche che si lamentano del VAR?", ha detto l'ex arbitro internazionale in una conferenza stampa al Parco dei Principi. "Tutte le squadre provenienti dai sei continenti sono importanti e meritano la nostra massima attenzione. Ognuno è libero di lamentarsi, ma quando ci si lamenta ci si deve basare sui fatti. Se non ci sono fatti, non ho nulla da dire", ha agguiunto Collina.