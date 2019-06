MONDIALE FEMMINILE, GRUPPO C: BRASILE-GIAMAICA 3-0

09/06/2019

Anche senza la 'stella' Marta, infortunata, il Brasile si sbarazza con un facile 3-0 della Giamaica, nella seconda partita del Gruppo C, lo stesso dell'Italia, del Mondiale femminile in corso in Francia. Allo Stade des Alpes di Grenoble, ci pensa la bomber Cristiane con una tripletta a non far rimpiangere la sua piu' famosa compagna di squadra: le reti al 15', al 50' e al 64'. Il Brasile tornera' in campo venerdi' 14 contro l'Australia, per chiudere martedi' 18 contro le azzurre.