MILAN: RADUNO E AMICHEVOLI, ECCO LE DATE

01/07/2019

Con l'avvento di luglio entra nel vivo l'avvicinamento del Milan alla stagione che verrà. I rossoneri sono, infatti, attesi al raduno il prossimo 9 luglio: a Milanello, il nuovo tecnico Marco Giampaolo guiderà la squadra nel primo allenamento stagionale di fronte ai tifosi. Lo comunica la società rossonera sul proprio sito ufficiale. Dopo quasi due settimane di preparazione al centro sportivo di Carnago (Varese), la squadra volerà negli Stati Uniti per partecipare per la sesta volta alla International Champions Cup. Il primo impegno in calendario è contro il Bayern Monaco: appuntamento per martedì 23 luglio al Children's Mercy Park di Kansas City alle 20 locali, le 3 italiane. I rossoneri torneranno in campo cinque giorni dopo a Boston: domenica 28 luglio al Gillette Stadium (Foxborough) l'avversario sarà il Benfica alle 15 americane, le 21 italiane. Al termine di questa seconda partita, il gruppo farà ritorno in Europa per poi volare a Cardiff, dove il 3 agosto la formazione di mister Giampaolo sfiderà il Manchester United.