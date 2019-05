MILAN, BERLUSCONI: "GATTUSO? UN'ALTRA DOMANDA..."

22/05/2019

"Passiamo ad un'altra domanda....".Risponde così Silvio Berlsconi ex presidente del Milan a chi gli chiede se confermerebbe Gattuso come allenatore. Parlando del gioco dei rossoneri l'ex premier aggiunge: "Io non sono d'accordo con l'attuale modulo ad una punta. Suso io lo farei giocare o dietro le due punte o come seconda punta perché ha un tiro straordinario. Il Milan fa pochissimi tiri in porta, ecco perché io accendo la tv per vedere la partita ma dopo 10 minuti spengo".