MERTENS: "INSIGNE NON AVRÀ PROBLEMI"

17/07/2019

"Insigne lo vedo tranquillo, non ha bisogno dei miei consigli. Siamo diversi ma in campo la gente lo vede e non ci saranno problemi". Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha difeso il compagno di squadra beccato in passato dai tifosi. E ha poi commentato il possibile arrivo del suo connazionale Romelu Lukaku all'Inter. "È un giocatore molto forte e sarebbe un affare. È ancora giovane, può imparare e vuole imparare. Potrebbe essere un grande acquisto".