MENDY: "UN ONORE ESSERE AL REAL"

19/06/2019

"Sono molto onorato di essere in questo club, il più grande del mondo. Grazie al presidente per la sua fiducia, grazie al club". Cosi' il nazionale francese Ferland Mendy, neo acquisto del Real Madrid, durante la sua presentazione al Bernabeu. Cresciuto nel Psg, passato attraverso Le Havre (2013-2017) e Lione (2017-2019), il difensore è passato alle merengues per 48 milioni di euro, più cinque di bonus. Con i Blancos il terzino sinistro ha firmato un contratto di sei anni, fino al 2025. "Caro Ferland, hai scelto il Real Madrid e diventa la tua grande sfida", le parole del presidente Florentino Perez. "Altri grandi club ti volevano ma desideravi venire qui, con l'obiettivo di continuare a crescere".