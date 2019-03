MAROTTA: "ICARDI POTRÀ DARE MOLTO ALL'INTER"

18/03/2019

Beppe Marotta, ad dell'Inter, è intervenuto telefonicamente al Premio Mestrelli e ha colto l'occasione per parlare del derby appena vinto e di Icardi: "Ho vissuto il mio primo derby della Madonnina, è stata una grande emozione e una grande felicità al fischio finale anche perché venivamo da un momento negativo. Consolidare questo risultato con una bella prestazione ci dà fiducia per il futuro. Icardi? Spero tanto si possa ricomporre questa situazione quanto prima. Una società delle volte agisce come una famiglia e il capo famiglia prende decisioni per il bene dei figli. Non ci sono motivi punitivi, l’obiettivo è di far crescere i propri ragazzi. Icardi è un bravo ragazzo, ha dato molto e potrà dare molto. Purtroppo è alle prese con questo problema al ginocchio e mi auguro che quando finirà la terapia riabilitativa possa tornare in gruppo. Questo è il mio auspicio".