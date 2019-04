MAROTTA: "AJAX IMPREVEDIBILE MA LA JUVE PUÒ FARCELA"

15/04/2019

"Credo che la Juve abbia tutte le carte in regola per poter superare il turno". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio 1 in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'Ajax. "E' una squadra imprevedibile che ha quella spensieratezza e gioventu' che li porta a giocare in casa e in trasferta nello stesso modo - ha aggiunto il dirigente nerazzurro a proposito degli olandesi - La formazione della Juve contro la Spal? Lo scudetto è in tasca, il pensiero fisso è la Champions, in queste occasioni si cerca sempre non dico di tirare indietro la gamba ma di evitare scontri. Poi c'è il fatto che sono stati presi giocatori delle seconde squadre, è un apripista importante per il futuro del calcio italiano".