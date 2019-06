MARADONA, RICOVERO E 4 GIORNI DI SONNO INDOTTO

02/06/2019

Diego Armando Maradona torna a far parlare di sé fuori dal rettangolo di gioco. Il campione argentino è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires per curare un disturbo che lo tormenta da tempo: l'insonnia. La nuova terapia gli ha indotto un sonno da farmaci per 4 giorni e 4 notti, ma il motivo di questo problema sarebbe dovuto alle richieste economiche delle figlie: "Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami...".