MANCINI: "SERVONO I GOL DEGLI ATTACCANTI"

10/06/2019

Dopo il secco 3-0 rifilato alla Grecia, l'Italia prova a blindare la qualificazione a Euro 2020 contro la Bosnia. E Mancini sprona gli attaccanti: "Servono i gol dei centravanti, ma prima o poi arriveranno. Non ho dubbi. L'importante è continuare a giocare bene adesso". "Farò pochi cambi", ha aggiunto il ct parlando della formazione. Poi una battuta su Conte e Sarri: "E' un bene per tutti se allenano in Italia".