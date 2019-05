MAN CITY, GUARDIOLA: "IL TITOLO PIU' DIFFICILE IN CARRIERA"

12/05/2019

Dopo un testa a testa entusiasmante con il Liverpool, Pep Guardiola mette in saccoccia il 26° titolo in carriera. "Senza dubbio il più difficile - ha spiegato il manager del Manchester City - Per prima cosa vogliono congratularmi con il Liverpool e ringraziarlo perché ci hanno aiutato a migliorare rispetto alla passata stagione. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, in due stagioni abbiamo conquistato 198 punti".